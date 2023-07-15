أبرزها افتتاح مسرح السامر.. أجندة فعاليات حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع

تشهد أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، زخما كبيرا في البرامج الفنية والثقافية المقدمة للرواد بمواقعها الثقافية في جميع المحافظات، خلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو الحالي، أبرزها افتتاح مسرح السامر بالعجوزة الأحد المقبل 16 يوليو بعد 31 عاما من الإغلاق، وذلك بعد ‏الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، وتفتتحه د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من المبدعين والمسرحيين والنقاد والإعلاميين.

كما تشهد المواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات عددا من الفعاليات أهمها استمرار احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، ورأس السنة الهجرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية ومناقشات كتب، وعروض أفلام سينمائية بسينما الشعب، وورش فنية لذوي القدرات الخاصة، وعروض فنية ومعارض فن تشكيلي، وورش أدب، إلى جانب المزيد من الأنشطة المتنوعة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن جهتها؛ قالت وزيرة الثقافة إن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي يتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذه المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون.

وأوضحت أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية، مضيفة أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.

وتشهد فعاليات المبادرة الصيفية، تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الصيفي، في العديد من محافظات الجمهورية، من خلال إقامة فعاليات فنية كبرى تُنظم بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن التجمعات بالأقاليم والفروع الثقافية، تُقدمها الفرق الفنية التابعة لكل إقليم، حيث تتضمن الفعاليات الأنشطة المُقدمة في مبادرة "حياة كريمة" و "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، وفعاليات "الإسكان البديل" والقوافل الثقافية، وأسابيع برنامج "المواطنة" لنشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، والذي يُقام بقرى محافظة المنيا، وبرامج "القوافل الثقافية" للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا للخدمة الثقافية، وأنشطة المسرح المتنقل، بخلاف الأنشطة والفعاليات المُقدمة للرواد بمواقع الهيئة بالفروع الثقافية التابعة.

كما يتضمن برنامج أنشطة الهيئة، تخريج دفعة مشروع "ابدأ حلمك" للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة الوادي الجديد "عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023"، إضافة إلى تنظيم الدورة 23 من "مهرجان الإسماعيلية الدُولي للفنون الشعبية" في سبتمبر المُقبل.