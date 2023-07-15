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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر السعودي يسعى لضم ساديو ماني في الصيف

ماني
ماني

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، في تقرير، أن نادي النصر دخل في مفاوضات رسمية مع وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وأشار التقرير، إلى أن أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي في النصر، عقد اجتماعًا أمس الجمعة، مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي، في مدينة مايوركا الإسبانية من أجل التعرُّف على طلبات اللاعب، تمهيدًا لإبرام الاتفاق النهائي مع إدارة النادي الألماني. 

وأفصح أن إدارة النصر، بدأت التفاوض مع نظيرتها في بايرن على ضمّ المهاجم، مايو الماضي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن بايرن حدد 30 مليون يورو للاستغناء عن ماني، في ظل منافسة قوية بين النصر وأهلي جدة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

يذكر أن ساديو ماني قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 الماضي، بعدما قضى 6 سنوات مع ليفربول، حيث كان يُشكّل مثلثًا هجوميًا مُرعبًا مع زميليه السابقين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

النصر ساديو مانى ماني بايرن ميونخ أهلي جدة

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