"ذا ناشيونال": وساطة روسية وجنوب إفريقية فى مفاوضات سد النهضة

قالت مصادر لصحيفة "ذا ناشيونال" إن استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة جاء بعد وساطة روسيا وجنوب إفريقيا، لإنهاء نزاع سد النهضة.

سد النهضة

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "ذا ناشيونال" إن اتفاق استئناف المحادثات جاء بعد شهور من الوساطة وراء الكواليس من قبل روسيا وجنوب إفريقيا، وهما دولتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع كل من القاهرة وأديس أبابا.

وجاء لقاء السيسي وأبي أحمد على هامش قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة الخميس الماضي، وتهدف القمة إلى إيجاد سبل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة الآلاف وشرّدت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن المفاوضات ستركز على ملء وتشغيل سد النهضة، وستختتم في غضون أربعة أشهر، لكنها لم تحدد مكان انعقادها.

مفاوضات سد النهضة

وأجرت إثيوبيا ودولتا المصب مصر والسودان محادثات بشأن السد في أبريل، ولكنها انهارت عندما رفضت إثيوبيا اقتراحات القاهرة والخرطوم بالسماح لممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في التوسط في تسوية النزاع المستمر منذ عقد من الزمان، حسب الصحيفة.

وتؤكد مصر أن السد سيقلل من حصتها من مياه النيل، وسيقضي على مئات الآلاف من الوظائف الزراعية ويعطل التوازن الغذائي.

وتريد كل من مصر والسودان أن تدخل إثيوبيا في اتفاقية مُلزمة قانونًا بشأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، وتم بناؤه على النيل الأزرق على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود مع السودان.