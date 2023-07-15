وزيرة الثقافة تعلن انطلاق فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، من 15 يوليو، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية، موضحة أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي تتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذا المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كل مجالات الثقافة والفنون.

وأشارت إلى أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية، مضيفة أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عددًا كبيرًا من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.