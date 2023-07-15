ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن انطلاق فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، من 15 يوليو، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية، موضحة أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي تتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذا المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كل مجالات الثقافة والفنون.

وأشارت إلى أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية، مضيفة أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عددًا كبيرًا من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.

وزيرة الثقافة ثقافتنا في اجازتنا قصور الثقافة دار الأوبرا المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب القومي للترجمة قطاع الفنون التشكيلية أكاديمية الفنون

الأكثر قراءة

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

غياب ثلاثى الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

البدوى: توافق فى الحوار الوطنى على إقرار قانون موحد للتعاونيات (خاص)

وزير التنمية المحلية: رفع 325 ألف طن مخلفات من محيط المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟