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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

14 % زيادة فى صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

صادرات
صادرات

أعلن الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، عن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريباً مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات، والوصول بها إلى مائة مليار دولار.

وأشاد الدكتور ماجد جورج بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً لدعم الموارد الدولارية، مؤكداً أن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية يركز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية على أن صادرات القطاع شهدت تطور كبير خلال السنوات الثلاث الماضية محققة ارتفاع بلغت نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة في عام 2020 و2021 و2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف «جورج» أن المجلس التصديري يركز على السوق الإفريقية وكل الأسواق التي نمتلك فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكداً أهمية إيجاد حلول عاجلة لبعض التحديات في السوق الإفريقية والتي منها على سبيل المثال عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 أشهر من المصدر حتى المستورد.

30 مليون دولار اقتصادي الافريقي التصديري للصناعات الحكومة

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