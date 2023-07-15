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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر مخدرات بتهمة ترويج "الهيدرو" في الجيزة

الهيدرو
الهيدرو

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر "الهيدرو" بين عملائه فى الجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاتجار في المواد المخدرة وكشف عن تخزينها بمسكنه، ومصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 تم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها، استعدادا لترويجها بين عملائه.

 رصد  رجال المباحث  تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وذكر أنه يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم أماكن لقاءهم، كما يستقبل المتعاطين بمحيط مسكنه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة لهيدرو الجيزة رجال المباحث المواد المخدرة

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