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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تجهيزات إنشاء مواقف سرفيس أسفل محور كمال عامر

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر، واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين. 

جاء ذلك خلال جولته لمتابعه أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتي وجّه خلالها المحافظ برفع كفاءة عدد من المساحات وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس عليها وذلك بمنطقه ناهيا بحي بولاق الدكرور. 

وشدد المحافظ، على مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء موقف سرفيس بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق منطقة ناهيا، وعددًا من الساحات بذلك القطاع. 

وأكد ضرورة أن تنفذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أي مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام. 

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من مواقف السرفيس الحضارية الجديدة بمنطقة أرض اللواء والتي تغطي العديد من خطوط سير المواطنين وذلك في إطار خطة المحافظة في القضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة.

وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة داخل المواقف موجهًا بضرورة متابعة التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة لها والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة للمواطنين إلى جانب رفع كفاءة النظافة داخله. 

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي مستاجري المحال الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بضرورة الحفاظ علي النظافة بمحيطهم ووضع صناديق للقمامة وعدم التعدي علي الطريق العام والالتزام بالمسطح المخصص لهم وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ورافق المحافظ، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة النظافة والتجميل ومدير مديرية الإسكان بالجيزة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محور كمال عامر مواقف موقف سيرفيس محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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