الأنبا فام يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة

ترأس الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، صلاة القداس الإلهي اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وترأس القداس الالهي (قداس عيد نياحة الأنبا بيشوي)، وقام نيافته أيضاً بعض أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

يحيي رهبان دير القديس العظيم الأنبا بيشوي الأقباط الأرثوذكس بصحراء مصر الغربية وتحديدا بوادي النطرون اليوم، عيد القديس شفيع الدير بالكنيسة الأثرية الكبرى بالدير.

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة رهبان الدير والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه: