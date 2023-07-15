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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا فام يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة

الانبا فام
الانبا فام

ترأس الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، صلاة القداس الإلهي اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

 وترأس القداس الالهي (قداس عيد نياحة الأنبا بيشوي)، وقام نيافته أيضاً بعض أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

يحيي رهبان دير القديس العظيم الأنبا بيشوي الأقباط الأرثوذكس بصحراء مصر الغربية وتحديدا بوادي النطرون اليوم، عيد القديس شفيع الدير بالكنيسة الأثرية الكبرى بالدير.

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة رهبان الدير والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

  • وُلد في شنشا، قرية بمحافظة المنوفية، حوالي سنة 320 م.
     
  • بلغ العشرين من عمره، في عام 340 م.، انطلق الشاب بيشوي إلى برية شيهيت ليتتلمذ على يديْ القديس أنبا بموا تلميذ القديس مقاريوس
     
  • عكف القديس على العبادة في خلوة دامت ثلاث سنوات لم يفارق فيها قلايته
     
  • إذ تنيح الأنبا بموا اتفق تلميذاه أنبا بيشوي وأنبا يحنس القصير أن يقضيا ليلة في الصلاة يطلبان إرشاد الله
     
  • حدث الهجوم الأول للبربر على برية شيهيت سنة 407 م. هرب الرهبان من البرية
     
  • ورحل في 8 أبيب (سنة 417 م.)، وقد بلغ من العمر 97 عامًا.
     
  • وفي زمن بطريركية الأنبا يوساب الأول في القرن التاسع أُعيد الجسد إلى برية شيهيت. حاليًا بدير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون.
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