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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة بحبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 وطالبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

 وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة الجيزة وحدات السكنية سيارات دراجات نارية

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