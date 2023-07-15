تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وموجة حرارية شديدة تضرب البلاد، وبحسب التحذير، فقد قالت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها أن تلك الموجة تضرب عدة دول عربية وليس جمهورية مصر العربية فقط، وتسمى تلك الموجة بالقبة الحرارية.

وفي السياق، يستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن القبة الحرارية التي تضرب مصر وعدة دول عربية.

ما هي القبة الحرارية؟

تحدث القبة الحرارية عندما تتراكم سلسلة من التلال ذات الضغط المرتفع فوق منطقة ولا تتحرك لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر، وينتج ذلك عن الضغط العالي، وطقس معتدل مع الكثير من أشعة الشمس وقليل جدًا من السحب، كما يشار أيضًا إلى ما يسمى بظاهرة غرق الهواء، وعندما تحدث تلك الظاهرة، ترتفع درجة حرارة الهواء بشكل كبير جدًا.

تم إطلاق كلمة "القبة" لأن الهواء لا يستطيع الهروب، بعد ذلك، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، غالبًا إلى مستويات غير مريحة أو حتى خطيرة، ويتم تسجيل معظم درجات الحرارة داخل قبة حرارية، ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى جعلها أكثر تواترًا بل وأكثر سخونة.

موجات حرارية ضربت العالم:

يمكن لأحداث الحرارة السيئة أن تقتل الناس حول العالم بسبب إصابتهم بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ففي عام 2003 ضربت أوروبا من بين أكثر موجات الحر فتكًا في التاريخ ، تم تسجيل ما يقدر بنحو 30.000 ضحية وسط ظروف شديدة الحرارة في شهري يوليو وأغسطس، وصلت درجات الحرارة إلى 104 درجة فهرنهايت، و كانت فرنسا التي عادة ما تكون درجات الحرارة فيها تسجل الثمانينيات في ذلك الوقت من العام ، سجلت درجات حرارة تخطت المائة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس.

وفي الهند خلال عام 2015 لقي أكثر من 2000 شخص مصرعهم على مدى عدة أسابيع مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 118 درجة في بعض الأماكن، و كان الجو حارًا جدًا في مدينة نيو دلهي ، وبدأت الطرق الاسفلت تذوب.

وفي مدينة شيكاغو لقي أكثر من 700 شخص حتفهم في منطقة المترو حيث استقرت القبة الحرارية فوق الغرب الأوسط، تجاوزت درجات الحرارة المائة درجة و مات الكثير لأن درجات الحرارة خلال الليل ظلت دافئة ، لذلك لم يتمكن الاسخاص من التعافي من حرارة النهار .

كيف ستؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم موجات الحر:

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فمن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى زيادة التعرض لمستويات مؤشر الحرارة الخطرة بنسبة 50٪ إلى 100٪ في كثير من المناطق المدارية وما يصل إلى 10 مرات في معظم أنحاء العالم ، وفقًا لدراسة أجريت في يناير الماضي.

حتى الزيادة الطفيفة في متوسط درجة الحرارة العالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في أقصى درجات الحرارة ، والتي يمكن رؤيتها خلال قباب الحرارة القوية والمستمرة.

وقالت تلك الدراسة أن أماكن مثل أفغانستان وبابوا غينيا الجديدة وأمريكا الوسطى وبعض دول الخليج قد تم استهدافها باعتبارها "مناطق ساخنة" لموجات الحرارة عالية الخطورة، هذه المناطق معرضة للخطر بشكل خاص بسبب النمو السكاني السريع فيها ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية وإمدادات الطاقة ، مما يقوض قدرتها على الصمود في درجات الحرارة القصوى.

وحسب الدراسة لا تهدد موجات الحر الصحة فحسب ، بل تساهم أيضًا في الجفاف الشديد وحرائق الغابات، فقد أدى تغير المناخ الذي سببه الإنسان إلى تفاقم الظروف الحارة والجافة التي تسمح بحرائق الغابات بالاشتعال والنمو.

وفي السنوات الأخيرة أظهرت بعض هذه الحرائق سلوكًا شديدًا في إطلاق السنة اللهب وخلق السحب الخاصة بها ، والدخان المتصاعد على بعد مئات الأميال ، مما يؤدي إلى مشاكل في جودة الهواء ويصاب الكثير من الناس بالاختناق ثم يؤدي ذلك الى الوفاة بسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وقلة الأكسجين في الهواء.