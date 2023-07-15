في عيد ميلاده.. أزمات تعرض لها الفنان هيثم شاكر خلال مسيرته

يحتفل الفنان هيثم شاكر بعيد ميلاده الـ 41 عاماً، حيث أنه من مواليد 1981، ولد في مدينة جدة المملكة العربية السعودية لأبوين مصريين.

وقدم الفنان هيثم شاكر العديد من الأعمال الفنية التي عاشقها جماهير جيله بسبب تنوعة في أعماله الغنائية، رغم معارضة والدة دخوله عالم الفن لم يشجعه أبدًا على الغناء، لأنه كان يخشى عليه من الوسط، إلا أنه قدم العديد من الأعمال التي اعتاد الجمهور على إستماعها وتداولها على تطبيق “تيك توك”.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز الأزمات التي تعرض لها الفنان هيثم شاكر خلال مسيرته الفنية وإليكم التفاصيل:

أزمات تعرض لها الفنان هيثم شاكر خلال مسيرته

تعرض الفنان هيثم شاكر لأزمة صحية صعبة وهي التي جعلته يفقد وزنه بشكل كبير ويتغير شكله في الفترة الأخيرة، مما جعل جماهيره يكتشف اختلاف ملامحه، ليكشف هيثم شاكر بعدها عن أصعب فترة في حياته بسبب المرض.

وكشف الفنان هيثم شاكر، عن معاناته مع مرض سرطان القولون الذي بدأ بثقب فى المعدة، وخلال العلاج اكتشف إصابته بسرطان القولون مبكرا".

ومن ضمن الأزمات التي تعرض لها هيثم شاكر في حياته فقدان والدته التي توفيت دون أن تعرف بأمر إصابته بسرطان القولون، معلقاً في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، "كانت اقرب شخص ليا فى الدنيا، مكنتش هتستحمل خبر مرضي، وموتها كسرنى".

وأطلقت ضدة شائعة إدمانه للمخدرات بسبب تغير شكله نتيجة أزمته مع مرض سرطان القولون، ليعلق على هذه الشائعة من خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، "الناس بتقول إني مدمن مخدرات وتلاقي ناس تقول أنا شفته بعيني بس أنا مكنش ينفع أطلع أتكلم، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني".

آخر الأعمال الفنية للفنان هيثم شاكر

وطرح الفنان هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهم وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى.