حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو إلى 14 يوليو الجاري وهو كالآتي:

1) استعدادا لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج لحضور المؤتمر هو ١٠٠٠ شخص من أكثر من ٥٦ دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن ٦٦ رابطة/جالية للمصريين بالخارج. وقالت الوزيرة إن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفدًا طبيًا من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا؛ ممثلين عن مؤسسة "HOME" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة بهدف دعم جهود الدولة في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية في القرى والمحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن. وقالت الوزيرة: "إننا نعتبر المجال الطبي في عمق العلاقة بين التنمية والهجرة وذات أولوية بالنسبة لنا، ومن هذا المنطلق علينا البناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة هوم، من خلال وضع آلية مؤسسية لمساهمة شريحة كبيرة من أطبائنا بالخارج في جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي".

3) شاركت وزارة الهجرة في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في أفريقيا في الفترة من ٥-٧ يوليو ٢٠٢٣ في العاصمة لومي بدولة توجو، ضمن فعاليات المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت مصر على أن تكون من أول المشاركين في الورشة حتى تقود القاطرة الإفريقية فيما يتعلق بوضع نظام متكامل يبنى على أسس ومعايير تتوافق مع النظم والسياسات المصرية لإحصاءات الهجرة، حيث شارك الأستاذ/ محمد عباس، رئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الهجرة، في ورشة العمل واستعرض عددا من مبادرات ومشروعات الوزارة ودور التحول الرقمي في تحقيق الأهداف.

4) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة. وحرصت الوزيرة على الترحيب بالحضور من المصريين في الهند وباكستان، مؤكدة أنها تضع في صدارة اهتماماتها الاستماع إلى المصريين حول العالم، مشيرة إلى أننا لأول مرة نلتقي أبناء المصريين في الهند وباكستان.

5) استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، محاور وأهداف النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، المُقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة د. مصطفى مدبولي. وأوضحت الوزيرة أن مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحاور الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي والخدمي، مؤكدةً أن تلك المحاور تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين في الخارج، من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "زووم" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وقد تم التواصُل من خلالها مع ٤٧ دولة.

6) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء مع رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم. وقالت الوزيرة إن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها فيما يخدم أهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، وعلى رأسها الدور الحيوي لغرفة تجارة الإسكندرية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني الذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، ونستهدف الترويج لتجربة المركز على مستوى دول المتوسط.

7) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناء الجالية اليونانية والقبرصية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، وذلك بمقر الجمعية اليونانية بمحافظة الإسكندرية. وأكدت الوزيرة على سعادتها بلقاء المصريين اليونانيين والقبارصة، مثمنة جهود الجالية اليونانية والقبرصية في مصر، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور..نوستوس" بين مصر واليونان وقبرص، ومشيدة بالتعاون بين الجاليات والتي من شأنها تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقًا من كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر.

8) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذوكس، وذلك خلال زيارتها إلى محافظة الإسكندرية. وثمنت الوزيرة جهود البابا ثيودوروس الثاني ودعمه لوزارة الهجرة في العديد من الفعاليات، ومساهمته في المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. نوستوس" بين مصر واليونان وقبرص التي يترأسها رؤساء الثلاثة دول، مشيرة إلى حرص قداسته على ربط أبناء الكنيسة ممن عاشوا على أرض مصر بجذورهم في مدينة الإسكندرية التاريخية.

9) في إطار نشر المستجدات وعرض الحقائق على المصريين في الخارج، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة – عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"- عن فخرها بالدولة المصرية وإنجازاتها، على إثر التقرير الذي نشره بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، وجاء فيه أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، وسيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً في بحلول عام قبل حلول عام 2075، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا، وقالت الوزيرة: "شهادات وإشادات المؤسسات العالمية تثبت دوما أننا على الطريق الصحيح بفضل الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية".

10) في إطار تنفيذ حملة التوعية "اعرف حقك واطمن"، نشرت وزارة الهجرة سلسلة من الفيديوهات التوعوية للعمالة المصرية الراغبة في السفر للمملكة العربية السعودية، وذلك لمنع أي مشاكل تواجه العمالة المصرية بالخارج، ويتناول الفيديو الثالث من السلسلة القوانين الملزمة لرعاية أطفال العاملات وتنظيم فترة الحمل والولادة. وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية ومن بينها المسافرون إلى السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وفي ضوء توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية التي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.