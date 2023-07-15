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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

حبس
حبس

 قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته وإطلاق أعيرة نارية تجاهها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابة تمهيدا لسماع أقوالها، كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان محل الواقعة. 

 وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته الطبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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