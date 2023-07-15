"ديلي ميل": مصر استعادت مكانتها الدولية كوجهة سياحية مفضلة

دعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى زيارة مصر، واصفة إياها بأنها "بلد رائع وجميل مليء بالعجائب القديمة والكنوز والثروات الطبيعية"، وأكدت أن مصر تزداد شعبيتها بعد أن استعادت مكانتها كوجهة سياحية مفضلة في العالم.

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن "أرض الفراعنة تحظى بشعبية كبيرة بين السياح والمسافرين من مختلف أنحاء العالم ولطالما كانت من بين أشهر المواقع السياحية في العالم، كما أنها وحهة شاطئية مثالية على مدار العام بسبب مناخها الدافئ والمشمس".

-كنوز دفينة

وأضاف التقرير، أن مصر تزخر بالكنوز الدفينة من المدن التاريخية القديمة مثل القاهرة والاسكندرية، التي تعكس عظمة وعراقة ماضيها، إلى الشواطيء والمنتجعات الساحلية التي تدعو كل من يزورها إلى استكشاف عالم نابض بالحياة تحت الماء.

وأكدت الصحيفة أن نهر النيل يعد من أبرز مواقع الجذب السياحية بمصر، داعية محبي السفر إلى الاستمتاع بتجربة الرحلات النيلية، التي تمنح "روح المغامرة التي تمزج بين الفخامة والاسترخاء اللامحدود والعجائب الأثرية على ضفافه".

-رحلات نهر النيل الرائعة

وتابعت الصحيفة في تقريرها:"سواء كنت تبحث عن رحلة لوجهة معينة أو رحلة استكشافية متعددة الوجهات، يعد الابحار في نهر النيل أحد الاختيارات الرائعة، حيث يخترق النهر العظيم المناظر الطبيعية المشمسة ، والمدن القديمة التي تلمح إلى عظمة التاريخ"، داعية إلى تجرية إحدى الجولات البحرية والعطلات السياحية الساحرة التي تدعو لاستكشاف البلاد.

وواصلت في سردها للأسباب التي تجعل الرحلات النيلية في مصر خيارا مثاليل لقضاء العطلات: "ستختبر سحر أبو الهول وضخامة الأهرامات ومجد وادي الملوك ، قبل الصعود على متن قارب نيلي تقليدي لرحلة ساحرة على طول الممر المائي الأكثر شهرة في إفريقيا".

وذكرت الصحيفة أن رحلات نهر النيل بمصر "تجمع بين مجد الفراعنة والأجواء الأصيلة للقرى التقليدية والسحر الذي لا مثيل له للقاهرة والمواقع الأثرية الرائعة على ضفاف النهر الساحر، التي توفر نظرة ثاقبة ملهمة للثقافة متعددة الطبقات" مثل وادي الملوك ومقبرة توت عنخ آمون والمعابد الاثرية في الكرنك والأقصر.

وواصلت تقريرها "في رحلة بحرية لمدة سبعة أيام على طول المياه المتعرجة لنهر النيل ، ستتعجب من متحف الأقصر في الهواء الطلق ووادي الملوك والسد العالي الهائل في أسوان ، وهو إنجاز مذهل للهندسة الحديثة،كما ستكتشف الجزر ذات الطوابق والألواح الهيروغليفية المذهلة في هذه الرحلة الاستكشافية للنيل".

-البحر الأحمر المكان المثالي لقضاء عطلات الاسترخاء

كما دعت الصحيفة إلى زيارة المنتجعات السياحية بمصر والتي تتميز بوجود أشعة الشمس على مدار العام، مشيرة إلى أن سواحل البحر الأحمر تعد المكان المثالي لقضاء عطلة مليئة بالاسترخاء والراحة.

وأضافت "مع الشواطئ التي لا تشوبها شائبة والليالي المليئة بالنجوم بالبحر الاحمر، يمكنك الاستمتاع بإحدى التجارب الغنية التي تنقلك عن المسار التقليدي بزيارتك لأحد أبرز مواقع الجذب الساخنة التي تغمرها الشمس في مصر".

-مناخ مصر الدافئ

ونوهت بأن "المناخ الدافئ والمشمس لهذا البلد الجميل يجعل مصر وجهة شاطئية مثالية في أي وقت من السنة".

واختتمت "يقدم مصر، هذا البلد الرائع، فرصة لا تضاهى للاستكشاف، من الثروات القديمة إلى ضفاف نهر النيل الواهب للحياة، إلى الشمس والرمال والمدن التي تفيض بالعجائب القديمة والكنوز الطبيعية ، وتزداد شعبية البلاد مع استعادة مكانتها كوجهة سياحية مفضلة في العالم".