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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وتطلق 18 قذيفة أمدها بها الناتو

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية، قصفت مساء أمس الجمعة، مدينة دونيتسك ثلاث مرات، وأطلقت ما مجموعه 18 قذيفة من عيار 155ملم تم تزويد كييف من قبل دول الناتو.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليجرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20.45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني جاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم تزويد كييف من قبل دول الناتو.

وعند الساعة 20.55 و22.40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت13 قذيفة من نفس العيار".
 

يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.

وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.

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