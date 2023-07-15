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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال: "يبدو فحسب أن البعض يجنون الأرباح مع عودة بعض المخاوف بشأن الطلب إلى الواجهة بفعل صعود الدولار".

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال الجلسة، ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9 بالمئة لتسجل 75.42 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بما يقارب اثنين بالمئة على أساس أسبوعي بعد توقف بعض الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحًا في المعروض في الشهور المقبلة.

 وأغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في  احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.

وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وقال جون ايفانز المحلل في (بي.في.إم)، إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميًا.

اسعار النفط أسعار الخام الطلب على النفط العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة لخام غرب تكساس العملات الأخرى

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