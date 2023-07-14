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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يهزم فيوتشر بهدف في ختام الدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم بامبو هدف المباراة الوحيد لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليؤمّن بقاء فريقه في المسابقة.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

وتوقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ليفشل في التواجد بالمركز الثالث.

وحسم الزمالك تواجده في المركز الثالث برصيد 59 نقطة قبل مباراة واحدة متبقية له على انتهاء المسابقة.

البنك الأهلي فيوتشر مباراة البنك الأهلي وفيوتشر الدورى المصرى

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