البنك الأهلي يهزم فيوتشر بهدف في ختام الدوري

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم بامبو هدف المباراة الوحيد لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليؤمّن بقاء فريقه في المسابقة.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

وتوقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ليفشل في التواجد بالمركز الثالث.

وحسم الزمالك تواجده في المركز الثالث برصيد 59 نقطة قبل مباراة واحدة متبقية له على انتهاء المسابقة.