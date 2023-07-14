رويترز عن منظمات حقوقية: الدعم السريع اعتقل 3500 مدني بينهم نساء وأجانب

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع اعتقلت نحو 5000 شخص وبعضهم تعرض للتعذيب.

وأعلنت منظمات حقوقية، انه سنقدم للأمم المتحدة وثائق وأدلة عن عمليات قتل وتعذيب بالسودان، وان قوات الدعم السريع اعتقلت 3500 مدني بينهم نساء وأجانب.

قالت رويترز اليوم الجمعة إن منظمات حقوقية سودانية لديها أدلة على أن قوات الدعم السريع السودانية احتجزت أكثر من خمسة آلاف شخص في العاصمة وتحتفظ بهم في ظروف غير إنسانية.

وتقاتل قوات الدعم السريع الجيش السوداني منذ ثلاثة أشهر، بعد أن هيمنت على العاصمة السودانية على الأرض واتهم السكان القوة بنهب المنازل واحتلالها.

وعندما طُلب من قوات الدعم السريع التعليق، قالت إن التقارير غير صحيحة، وإنها تحتجز فقط أسرى الحرب الذين عوملوا معاملة حسنة.

وقال ممثل عن القوة "هذه المنظمات تتجاهل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين بما في ذلك الضربات الجوية والمدفعية والاعتقالات وتسليح المدنيين".

قالت المنظمات، التي طلبت حجب أسمائها خوفًا من الانتقام، إن من بين المحتجزين في عدة مواقع في الخرطوم مقاتلون، لكن أيضًا 3500 مدني بينهم نساء مستضعفات وأجانب.

وأضافت المنظمات إنها ستقدم إلى الأمم المتحدة توثيقًا لحالات الوفاة بسبب التعذيب، فضلاً عن "ظروف الاحتجاز المهينة واللا إنسانية والخالية من الكرامة الإنسانية وضروريات الحياة الأساسية".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، إن 87 شخصًا على الأقل دفنوا في مقبرة جماعية في مدينة الجنينة بدارفور، واتهم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال القتل، وهو ما نفته القوات شبه العسكرية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في وقت متأخر يوم الخميس إنها ستحقق في عمليات القتل في أنحاء المنطقة، ولم ترد قوات الدعم السريع على طلب للتعليق على التحقيق.