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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أهالي مركز الوقف يحتفلون بالحلقة الأولى من برنامج "لوغاريتم"

لوغاريتم
لوغاريتم

حرص أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا على متابعة الحلقة الأولى من برنامج "لوغاريتم" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي أحمد فايق.

كان ضيف الحلقة الأولى ابن مركز الوقف الدكتور عماد الكومي الباحث في جامعة سول الوطنية وهو واحد من أفراد الفريق العلمي الذين وضعوا نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية لدولة كوريا الجنوبية بالإضافة لحصوله على لقب صاحب أفضل رسالة ماجستير لأجنبي بجامعات كوريا الجنوبية.

استطاعت الحلقة الأولى من برنامج "لوغاريتم" أن تجمع أهالى مركز قرية القلمينا للاحتفال بابن مركزهم المهندس العالمي عماد الكومي بعد ظهوره في الحلقة الأولى من البرنامج وهو يتجول في شوارع كوريا الجنوبية بصحبة الإعلامي أحمد فايق للحديث عن تفاصيل رحلته من قريته الصغيرة بصعيد مصر وصولاً إلي كوريا الجنوبية وكل هذا النجاح الكبير الذي حققه.

يعتبر برنامج "لوغاريتم" هو جزء جديد من سلسلة برامج الإعلامي أحمد فايق الذي يزور فيها بلاد العالم للبحث عن العلماء والمتفوقين المصريين لمعرفة قصص كفاحهم.

أضاف البرنامج في جزئه الجديد خلال هذا الموسم رصد لتفاصيل الحياة داخل كوريا الجنوبية ورصد لعادات وتقاليد وتصرفات المجتمع الكوري الجنوبي في رسالة مهمة من البرنامج للتعرف على الآخر وفهم ثقافته.

برنامج "لوغاريتم" يعرض يوم الجمعة أسبوعياً على قناة dmc في تمام السابعة مساءً.

ويواصل أحمد فايق من خلال برنامج مصر تستطيع كل يوم خميس 7 مساء تسليط الضوء على العلماء المصريين في الداخل والنماذج المشرفة.

أحمد فايق الاعلامي احمد فايق برنامج مصر تستطيع برنامج لوغاريتم قناة dmc

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