ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب أيرلندى يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

فلسطين
فلسطين

دعا المتحدث باسم حزب "شين فين" الأيرلندي للشئون الخارجية، النائب مات كارثي، الحكومة الأيرلندية إلى اتخاذ تدابير ذات مغزى للضغط دوليًا على إسرائيل لإنهاء ممارساتها غير القانونية في فلسطين، مطالبًا إياها بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وخلال جلسة للبرلمان الأيرلندي تخللها نقاش حول الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، استعرض كارثي العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال كارثي "إن مخيم جنين بالضفة الغربية هو رمز مثالي وإن كان مأساويًا للاحتلال الوحشي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مستعرضًا ما تعرض له المخيم منذ النكبة وحتى الآن، وجيلًا بعد جيل، من عدوان وانتهاكات وجرائم ارتكبها الاحتلال.

وأضاف كارثي: "إنه من غير المعقول ببساطة إخبار جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين بضرورة الانتظار، لقد حان الوقت لكي يتحرك العالم - لقد حان الوقت لأن تقود أيرلندا الطريق".

وأكد أن الشعب الأيرلندي يقف مع أطفال مخيم جنين ضد العدوان والاحتلال والفصل العنصري، مشددًا على أن هذه رسالة التضامن يجب أن تقترن بالأفعال، و"يجب على العالم أن يرد أخيرًا بشكل مناسب على جرائم الحرب الإسرائيلية".

ودعا حكومة بلاده إلى اتخاذ "إجراءات حقيقية وملموسة تظهر للعالم، والأهم من ذلك لأطفال جنين، بأننا ليس لنا يد ولا نعمل أو نشارك في التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني".

وانتقد كارثي حكومة بلاده لإحباطها "مشروع قانون سحب الاستثمارات غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية" وعدم اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وكان حزب "شين فين" قد تقدم بمشروع قانون للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الأيرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليًا وورد اسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.

مات كارثي الحكومة الأيرلندية إسرائيل فلسطين العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"ما بعد قمة السودان".. مصر تتحرك على الأرض لوقف الحرب بالتعاون مع دول الجوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم