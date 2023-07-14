تفاصيل مشاركة "معهد الفلك" في المدرسة الفلكية الصيفية لدول المتوسط بالمغرب

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، أن المعهد يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية، من أجل مزيد من التعاون مع جميع المنظمات والجامعات والمراكز البحثية والاتحادات العاملة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، مُستهدقًة رفع ترتيب مصر دوليا في تلك المجالات ونشر وتعليم الفلك بمصر والمنطقة العربية.

وقال “القاضي” في تصريحات له اليوم الجمعة، إن تلك الجهود شملت مشاركة المعهد في فعاليات وورش عمل المدرسة الفلكية الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط، التي عقدت بجامعة الأخوين بالمملكة المغربية مؤخرًا، من خلال عدد من الباحثين بقسمي الفلك وبحوث الشمس والفضاء من منسقي مكاتب الإتحاد الدولي الفلكي للتعليم والتوعية.

وأوضح القاضي أن 35 باحثًا يمثلون عددًا من الدولة العربية والأوروبية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، شاركوا في فعاليات المدرسة الصيفية، لافتًا إلى أن المشاركين قاموا خلال المدرسة بتصميم نماذج محاكاه فلكية للأجرام السماوية، والتدريب على كيفية استخدام تلك النماذج في برامج التوعية وكذلك إعداد المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي.

وأشار إلى حرص المعهد على الاستفادة من تجارب الدول في مجالات الأرصاد الفلكية، لا سيما أن المعهد ينشئ مرصدًا فلكيًا كبيرًا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يحتاج إلى تضافر الجهود للانتهاء من عملية تشييده وبدء التشغيل.

ولفت الدكتور جاد القاضي، إلى أن المعهد يستضيف مكتب تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية التابع لاتحاد الفلك الدولي، الذي بدأ نشاطه منذ ديسمبر 2021 بمقر المعهد الرئيسي بحلوان ويقوم بالأنشطة فيه عدد من الباحثين والباحثات من المعهد.

وسلط الضوء على جهود المعهد في إعداد عدد من الدورات التدريبية لمدرسي العلوم بالمدارس المصرية وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لهم وزيارات لمرصد القطامية الفلكي لتدريبهم على استخدام التلسكوبات الفلكية، الذي بدوره سيسهم في رفع مستوى تدريس علوم الفلك في التعليم قبل الجامعي ليس في مصر فقط، بل في المنطقة العربية.