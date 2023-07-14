ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "لماذا هاجر النبى سرًّا؟" الشيخ على الله الجمال يجيب (فيديو)

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

كشف الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سرا بخلاف سيدنا عمر بن الخطاب الذي هاجر علانية، موضحًا أن الرسول الكريم لو كان هاجر جهرًا لألزم صحابته الكرام جميعًا ضعيفهم وقويهم بالهجرة جهرًا.

وأضاف “الجمال”، اليوم الجمعة، خلال برنامج “نبي الرحمة”، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ رحمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورفقه بالضعفاء والمساكين من صحابته، دفعته لأن يهاجر سراً، قائلاً “مع اقتراب العام الهجري الجديد نذكر مقدمات الهجرة النبوية المباركة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الإيذاء وتحمل المشقة لأجل تبليغ الرسالة”.

وتابع: “الهجرة في وقتنا الحالي أن تهاجر ما نهى الله عنه وهي لا تقتصر على المعنى القديم بأن تهاجر من مكان إلى مكان.. وعلينا تذكر أمر الله للنبي بالهجرة من مكة للمدينة وحقيقة هجرة النبي كانت تغيير موقع لا موقف ثباتاً على الدعوة إلى الله”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

لماذا هاجر النبي سر ا قناة الناس نبي الرحمة وزارة الأوقاف هجرة النبي

الأكثر قراءة

“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"ما بعد قمة السودان".. مصر تتحرك على الأرض لوقف الحرب بالتعاون مع دول الجوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم