قناة الناس| "لماذا هاجر النبى سرًّا؟" الشيخ على الله الجمال يجيب (فيديو)

كشف الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سرا بخلاف سيدنا عمر بن الخطاب الذي هاجر علانية، موضحًا أن الرسول الكريم لو كان هاجر جهرًا لألزم صحابته الكرام جميعًا ضعيفهم وقويهم بالهجرة جهرًا.

وأضاف “الجمال”، اليوم الجمعة، خلال برنامج “نبي الرحمة”، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ رحمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورفقه بالضعفاء والمساكين من صحابته، دفعته لأن يهاجر سراً، قائلاً “مع اقتراب العام الهجري الجديد نذكر مقدمات الهجرة النبوية المباركة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الإيذاء وتحمل المشقة لأجل تبليغ الرسالة”.

وتابع: “الهجرة في وقتنا الحالي أن تهاجر ما نهى الله عنه وهي لا تقتصر على المعنى القديم بأن تهاجر من مكان إلى مكان.. وعلينا تذكر أمر الله للنبي بالهجرة من مكة للمدينة وحقيقة هجرة النبي كانت تغيير موقع لا موقف ثباتاً على الدعوة إلى الله”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.