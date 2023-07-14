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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر: بعض خواطر الإنسان هى إلهام من الله

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس يحدث عندهم أن الخاطر الذي أتى إلى الذهن هو إلهام من الله تعالى، حيث قال الرسول "إن منكم محدثين"، لافتًا إلى أن الله تعالى إذا حدّث الإنسان من داخله يسمى إلهامًا.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الإنسان يأخذ بالإلهام إذا روّض الإنسان على شرع الله الشريف فسارت النفس الأمارة بالسوء ورحلت بلا عودة وغلب على الإنسان الصلاح، ويئس منه الشيطان، وبالتالي إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فله أن يأخذ بالخواطر.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

قناة الناس اعرف نبيك الخاطر الهام

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