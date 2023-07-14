تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الذي سيواجه حرس الحدود في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة وهبط رسميًا إلى القسم الثاني.

ويأمل غزل المحلة في تحقيق الفوز اليوم وتعثر أسوان أمام الداخلية من أجل البقاء في الدوري الموسم المقبل.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان



خط الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير



خط الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ



خط الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك - تشارليز باسي