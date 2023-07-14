فى ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز جوائز وأعمال الأديب محمد البساطي

فى مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الأديب المصرى محمد البساطي، حيث ولد فى 1 نوفمبر عام 1937، وغابت شمسه عن عالمنا فى 14 يوليو عام 2012، وهو اسمه الحقيقي “ محمد إبراهيم الدسوقي البساطي”، وولد بالجمالية، المطلة على بحيرة المنزلة، بمحافظة الدقهلية.

حياة محمد البساطي العملية

عين محمد البساطي رئيس تحرير سلسلة أصوات الأدبية، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى القاهرة، كمل عمل مديراً بإحدى الإدارات التابعة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

أعمال محمد البساطي الأدبية

تدور الكثير من أعمال الأديب محمد البساطي حول الجو الريفى من خلال التفاصيل الدقيقة، لحياة الأبطال المهمشين في الحياة الذين لا يهمهم سطوة السلطة أو تغيرات العالم من حولهم.

كما نشر أول قصة عام 1962م بعد أن حصل على الجائزة الأولى في القصة من نادي القصة بمصر.

أعمال محمد البساطي الأدبية

روايات محمد البساطي

- التاجر والنقاش

- المقهى الزجاجي

- الأيام الصعبة

- بيوت وراء الأشجار

- صخب البحيرة

- أصوات الليل

- ويأتي القطار

- ليال أخرى

- الخالدية

- جوع وهى الرواية التي رشحت للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الثانية.

مجموعات محمد البساطي قصصية

- الكبار والصغار

- حديث من الطابق الثالث

- أحلام رجال قصار العمر

- هذا ما كان

- منحنى النهر

- ضوء ضعيف لا يكشف شيئاً

- ساعة مغرب

جوائز محمد البساطي

- جائزة أحسن رواية لعام 1994 عن رواية الموسومة صخب البحيرة

- جائزة سلطان العويس في الرواية والقصة عام 2001

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012

- الجائزة الأولى في القصة من نادي القصة بمصر

وفاة محمد البساطي

رحل عن عالمنا الأديب محمد البساطي فى 14 يوليو عام 2012، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، وحصل قبل وفاته بأيام علي جائزة الدولة التقديرية في الآداب.