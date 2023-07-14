حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي.. ندوة لحماة الوطن بالشرقية

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، ندوة سياسية تحت عنوان (حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي)، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسئولين بالمحافظة، جاء ذلك في إطار احتفالات ثورة 30 يونيو.

وخلال الندوة أكد الدكتور أشرف سعد سليمان، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، أن إرادة المصريين كانت هي كلمة السر التي استطاعت مصر من خلالها التخلص من حكم جماعة الإخوان الارهابية، واستعادة الدولة والحفاظ على هويتها.

وأضاف أمين عام الحزب بالشرقية خلال كلمته على تجديد الثقة بالقيادة السياسية، والدعم الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة، في طريق التقدم و الازدهار، كما أكد على حرص حزب حماة الوطن بالشرقية على استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.