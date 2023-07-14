إحباط محاولة لترويج 2 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بزفتي

شكلت المديرية حملات تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وعدد من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.، نجحت بالتعاون مع إدارة تموين زفتي، في ضبط صاحبي مخبز بلدي قاما بتجميع 2 طن دقيق مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شيكارة دقيق بمخبز بلدي بمدينة زفتي، بإجمالي وزن 600 كيلو جرام، وكذلك نججت الحملة في ضبط مخبر بإحدب قري مركز زفتي، قام صاحب المخبز بتجميع 24 شيكارة بلغت 1400 كيلو جرام.

كما قامت اللجان بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة طنطا والتي تم رصدها وملاحظة عملها قبل مواعيد العمل الرسمية أو التي تقوم بالاستيلاء على الدقيق المدعم أو تقوم بإنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن.

وشملت أعمال اللجنة جرد مخبز بلدي كائن بناحية شقرف مركز طنطا، وضبط عدد ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ وتم تحرير محضر بالواقعة لتجميعه دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

واستكملت اللجنة تفتيشها في مركز طنطا بجرد مخبز بلدي بقرية محلة منوف وتم تحرير محضر نقص وزن14 جراما في الرغيف.

وأسفر مرور اللجان على مخبز بلدي بدائرة بندر طنطا عن ضبط كمية من الخبز تقدر بـ 2000 رغيف من إنتاج المخابز البلدية المدعمة، معبأة على سيارة نصف نقل أمام المخبز وفي طريقها للبيع بالسوق السوداء بالسعر الحر والسياحى.

وبجرد المخبز تبين وجود تصرف بعدد 10 شكائر دقيق بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وتم تحرير محضر جنح بالمخالفة، ذلك بالإضافة إلى ضبط 16 شيكارة بأحد المخابز التابعة للدائرة ذاتها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وفي السياق ذاته قامت اللجان بجرد مخبزين بمدينة طنطا نتج عنهما ضبط عدد 5 شكائر دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير 2 محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن الشريحة الأولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.