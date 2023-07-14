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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن الإجراءات الاستباقية لزيادة مساحات إنتاج الأعلاف والزيوت

زراعات فول الصويا
زراعات فول الصويا

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد في العالم، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لزيادة المساحة المنزرعة من محصول الصويا، حيث اتجهت إلى إنشاء مركز للزراعات التعاقدية لزيادة انتاج الأعلاف والزيوت.

وأوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية لها دور بارز في زيادة نسبة المساحة المنزرعة في مصر، حيث تتيح للمزارعين فرصة الحصول على مواد زراعية وتقنيات حديثة، بالإضافة إلى ضمان تسويق المنتجات بأسعار مربحة.

وأشار التقرير، إلى أن مصر من بين الدول التي تعاني من نقص الإنتاجية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بفول الصويا، حيث  أن السنوات السابقة كانت المساحة المنزرعة تقدر بنحو 20 ألف فدان، بينما العام الماضي، تسببت الزراعات التعاقدية في زيادة تلك المساحة إلى 88 ألف فدان.

وأضاف أن الميزة النسبية لمحصول فول الصويا  بأنه يحتوي على 20% زيت، في حين أن البذرة تحتوي على 40% من البروتيانت ولذا تستخدم في صناعة الأعلاف، كما أنه يساعد على تكون العقد البكتيرية التي تساعد في إمداد النبات بالنيتروجين اللازم، لذا فهو يوفر في كمية الأسمدة المستخدمة في الزراعات اللاحقة له.

-الزراعة تكشف الإجراءات الاستباقية لزيادة مساحات إنتاج الأعلاف

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