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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري قبل مباريات الجولة الأخيرة

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب الدوري قبل مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز حيث يتصارع فرق قاع جدول على البقاء في الدوري المصري الممتاز والإفلات من الهبوط في ما تم حسم لقب الدوري للموسم الحالي 2022 2023 لصالح النادي الأهلي كما تحقق فريق بيراميدز من وصافة الدوري للموسم الحالي فيما يظل باقي المراكز تشهد تنافس بين الفرق ومن المفترض أن يحدث بعض التغييرات في ترتيب الدوري قبل مباريات الجولة الأخيرة.

ترتيب الدوري قبل مباريات الجولة الأخيرة

المركز

الفريق

المباريات

الفوز

التعادل

الهزيمة

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الأهلي

30

24

6

0

58

8

+50

78

2

بيراميدز

32

20

7

5

51

22

+29

67

3

الزمالك

33

17

8

8

50

34

+16

59

4

فيوتشر

33

15

13

5

34

22

+12

58

5

المصري البورسعيدي

32

11

14

7

34

32

+2

47

6

المقاولون العرب

33

9

17

7

34

29

+5

44

7

الاتحاد السكندري

33

12

7

14

35

39

-4

43

8

إنبي

33

12

6

15

33

40

-7

42

9

فاركو

33

9

14

10

29

32

-3

41

10

سموحة

33

9

12

12

35

43

-8

39

11

سيراميكا كليوباترا

33

7

16

10

31

31

0

37

12

الإسماعيلي

33

8

13

12

31

37

-6

37

13

البنك الأهلي

33

8

12

13

34

40

-6

36

14

طلائع الجيش

33

8

12

13

31

41

-10

36

15

أسوان

33

8

9

16

29

41

-12

33

16

غزل المحلة

33

8

9

16

25

45

-20

33

17

الداخلية

33

6

14

13

28

41

-13

32

18

حرس الحدود

32

4

9

19

18

43

-25

21

الأهلي بطل للدوري وحرس الحدود أول الهابطين للقسم الثاني

واستطاع النادي الأهلي أن يحسم لقب الدوري في هذا الموسم بدون أي هزيمة وقبل 5 مباريات له في الدوري حيث وصل إلى النقطة الـ78 بعد فوزه على الزمالك أمس من 30 مباراة فقط فهو يعتبر أقل الفرق خوضًا للمباريات وأكثرهم إحرازًا للنقاط.

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