"المصريين الأحرار" يُطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسى

أطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحملة التمهيدية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذلك بعد إجماع الحزب بكافة المستويات التنظيمية دعم وتأييد الرئيس واعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة.

ونشر الحزب لافتات الإعلان بعدد من المحافظات تباعًا، وقرر رئيس الحزب والأمين العام أن تكون البداية من قلب مصر بمحافظة أسيوط باعتبارها مرتكزًا؛ وباشرها محمد أبوعين، أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن حزب المصريين الأحرار.

ويستمر نشر اللافتات الترويجية الأولية لحملة الحزب في دعم مرشحه الرئاسي مع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز حراك الحملة الشعبية الحزبية للمرشح الرئاسي.

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