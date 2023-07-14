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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يحذر من كل لفظ يوجب التشبيه أو التجسيم (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّ من ظن في الله الجسمية أو الأبعاض أو التغير أو الحلول لم يوحد الله حق التوحيد، مشيرًا إلى أن البعض يجعل الأفعال المُذكورة في القرآن عن الله صفات.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ أي لفظ يوجب تشبيه أو تجسيم فيجب على العبد أن يصرفه عن ظاهره ثمَّ يتم تأويله أو تفويضه تنزيها لذات الله تعالى بهدف التنزيه، قائلًا: “من يجعل الفعل صفة للذات العليا إن الاستواء فعل وليس صفة والفعل أثر صفة ونشأ من أثر صفات الذات”.

وتابع: “حتى لا تكون ممن يشرك بالله شيئاً فمن الضروري أن تنزه الله عن كل شبيه وأن كل لفظ أو شيء أُوهم التشبيه يتم تأويله، أي صرفه عن معناه الظاهري، بمعنى مجازي يليق بالله تعالى أي نقول العين بمعنى الحفظ واليد بمعنى القدرة والعطاء والحركة بمعنى قرب القبول وفضل الله وإكرامه لعباده”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك التشبيه التجسيم التوحيد الأفعال الم ذكورة في القرآن

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