مصطفى بكرى: الجميع رحب بقمة دول جوار السودان بالقاهرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قمة دول جوار السودان التي عقدت أمس بالقاهرة، ما زالت أصداؤها في كل مكان، ولقيت ترحيبًا من كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن كلًا من مجلس السيادة السوداني، وقوات الدعم السريع، رحب بالمبادرة المصرية المهمة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظيت بردود أفعال إيجابية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المرتقب عقد اجتماعات بين اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء خارجية الدول السبع، في تشاد، لبحث كيفية وقف إطلاق النار والتهدئة في السودان لمدة محددة 3 شهور.

ولفت إلى أن اللجنة تناقش أيضًا كيفية توصيل المساعدات الغذائية والدوائية لداخل السودان وضمان وجود ممر آمن لتوصيلها، ومطالبة الدولة الكبرى بدفع حصتها في هذا الدعم الذي يجب أن يصل للسودانيين.

وأردف: "لا يمكن لأحد أن يتخطى دور مصر المحوري، والجهود التي بذلت في سرية تامة لضمان نجاح قمة دول جوار السودان".