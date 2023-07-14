حصاد لجنة المشروعات بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث

كشف تقرير حصاد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، ما تم إنجازه من مستهدفات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثاني، والتي جاء دورها في تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء نشاط اللجنة كالتالي:

عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2022/2023) عدد (105) اجتماعات بإجمالي عدد ساعات (210 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها، أجرت خلالها لقاءات مع كل من:

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائب محافظ الإسكندرية، نائب محافظ بنى سويف، نائب محافظ البحيرة، نائب محافظ الفيوم، نائب محافظ الغربية، نائب محافظ الدقهلية، نائب محافظ كفر الشيخ، نائب محافظ المنوفية، نائب محافظة سوهاح، نائب محافظة أسوان، نائب محافظة أسيوط، نائب محافظة قنا، نائب محافظة دمياط، نائب محافظة الشرقية، نائب محافظة القليوبية، نائب محافظ الإسماعيلية، نائب محافظة بورسعيد، ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مندوبين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعي، مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة، مندوبين عن وزارة المالية، مندوبين عن وزارة التعاون الدولى، مندوبين عن وزارة التنمية المحلية، مندوبين عن وزارة الكهرباء، مندوبين عن وزارة البترول، مندوبين عن وزارة الزراعة، مندوبين عن وزارة العدل، مندوبين عن البنك المركزي، ممثلي وزارة الشباب والرياضة، مثلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلي وزارة التموين، ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، ممثلي وزارة التعليم العالي، أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

الدور التشريعي

مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة

أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2022 مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

وقد عقدت اللجنة (25) اجتماعاً، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير بمشروع التعديل المقترح لكي يعرض على المجلس.

كما أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/5/2023 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ 11 من يونيو 2023، وأعدت تقريرها إلى المجلس بشأنه.

الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة

أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15 من يناير سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 مليون يورو، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

وعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث القرار المشار إليه، ووافق عليه المجلس في جلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق بتاريخ 16/1/2023.