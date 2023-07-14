بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

نشرت وزارة التربية والتعليم تقريرا استعرضت خلاله أبرز إنجازات مشروعات وبرامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023) والذى تضمن ما يلى:

- "التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز"ورؤية مصر الاستراتيجية للتعليم 2030، وتحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

- تجهيز (27439) فصل مطور في (3260) مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ(2474) مدرسة ثانوي عام جديدة.

- تجهيز 2530 مدرسة الكترونيا، وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة.

- توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100% ..وتوفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية.

- الانتهاء من إنشاء (1131) مشروعًا بإجمالي عدد (15334) فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجمالي (1301) مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة

- إنشاء 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، و19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة.

- 20 مدرسة رسمية دولية "IPS" ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط

- مدارس النيل تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية

- تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني..وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات

- مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

- 7630 مشروعا تم تنفيذه و117591 فصلا تم إضافتهم منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم..وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- 10 مدارس تعليم فني دولية..واعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"..وأكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني

- تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها..وإطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"

- إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول.

وحرص الدكتور رضا حجازي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن أي طالب يصرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيامه بالغش أثناء الامتحان يتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة.

وشدد الوزير على انه سيتم فحص الهاتف المحمول للطالب المضبوط بالغش الالكتروني وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين يتم تحويل المدرس للتحقيق، واتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله.

الأحد 9 يوليو ٢٠٢٣

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأحد، بتفقد عدد من لجان سير الامتحانات، في إطار زيارته لمحافظة سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وعدد من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بتفقد لجان مدرسة قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الطلاب بمدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وقد حرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣

وزارة التربية والتعليم تعلن عن ضبط الطالب صاحب الفيديو المتداول على "الفيسبوك" أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الانجليزية وإحالة الملاحظين للتحقيق

وأكدت الوزارة أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣

في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من اسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

الأحد 9 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (371891) طالب/ طالبة، كما يؤدى عدد (95552) طالب/طالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وعدد (251684) طالب/وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى) .

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة الامتحانات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

الاثنين ١٠ يوليو

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) والذى يمثله د. أندريا بوش المدير العام لمبادرة تميز المعلم والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد وتدريب المعلمين.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليس جديدًا، وإنما هو تعاون قديم ومتواصل، فالآن وفي هذه اللحظة التي نحتفل فيها معًا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه تتواصل جهود وأنشطة المشروعات التعليمية التي تمولها الوكالة في إطار استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من بين هذه المشروعات مشروع تعزيز مهارات معلمي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع التعلم في السنوات الأولى، ومشروع قوى عاملة مصر، ومشروع قرية متعلمة، ومشروع التعليم للمستقبل، ومشروع مبادرة تميز المعلم.

الثلاثاء ١١ يونيو 2023

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا), مؤكدا أن هذه الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.

الثلاثاء 11 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة التميز الحكومي العربي"، في إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي.

وأكدت الوزارة أن "جائزة التميز الحكومي" تهدف إلى تشـجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضافت الوزارة أن الفئة المستهدفة تشتمل على كافة الجهات الحكومية، والموظفين الحكوميين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة.

ويتم تقديم طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية على الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة /https://ageaward.com

الأربعاء 12 يوليو 2023

أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الاقتصاد بإجمالي عدد (255) طالب/ وطالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

الخميس 13 يوليو 2023

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، حيث يؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأكد الوزير على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية.

ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب متمنيًا لهم جميعًا التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبونها وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق .

وخلال الجولة، قام الدكتور رضا حجازي بزيارة الطالب مهند احمد عبد الفتاح بالصف السادس الابتدائي، حيث وجه التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالب.

الخميس 13 يوليو 2023

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات، واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

كما أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تصدت لعمليات الغش بكافة أشكاله وبذلت أقصى جهودها لضمان انتظام سير الامتحانات، وأنه لم تحدث أى عملية تسريب هذا العام، وكافة حالات الغش الالكتروني تم ضبطها على الفور.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأعلن عن أنه تم تصحيح نصف أوراق إجابة مادة الكيمياء أظهرت حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية و5 آلاف طالب حصلوا على 95%.

كما أكد اللواء أحمد راشد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت انضباطًا والتزامًا وسارت أجواء الامتحانات بصورة منتظمة

وقام الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد لجنة مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب للامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، موجهًا مراقبي اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لتأدية الطلاب الامتحان.

الخميس 13 يوليو 2023

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وطمأن الوزير الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

واستعرض الوزير داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني، استعرض الوزير الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

وكشف الدكتور رضا حجازي عن نسب النجاح في امتحان اللغة العربية واللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، موضحا أن نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%.

الخميس 13 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالب/ طالبة، وأدى عدد (95552) طالب/طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى عدد (253052) طالب/ وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

الجمعة 14 يوليو 2023

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم بتفقد البرنامج التدريبى للمدربين (TOT) على إنشاء المحتوى الرقمى والمنعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٩ يوليو ٢٠٢٣، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك فى إطار مشروع المدارس المفتوحة للجميع القائم على التكنولوجيا المشترك بين اليونسكو وشركة هواوي في مصر، والذى ينظمه مكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع الاكاديمية المهنية للمعلمين والادارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،وذلك بهدف بناء قدرات المدربين لتصميم وإنتاج وتنفيذ المحتوى عبر الإنترنت.

وأعرب الوزير ، في كلمته، عن سعادته واعتزازه بتواجده في البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن العالم يتغير نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب ضرورة مواكبة هذا التغيير، وعليه يتطلب تغيير دور المعلم، بحيث يقود عملية التعلم من خلال التوجيه لمصادر التعلم المختلفة.

كما أكد الوزير على تغير دور المعلم والذى لم يعد ملقنًا بل يقوم بالتوجيه إلى مصادر التعلم المختلفة وإعداد مواد تعليمية رقمية وإنشاء محتوى رقمى لاستثمارها.

وقال الوزير إنه بدءًا من اليوم سنعد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركز من الفئة الثانية لليونيسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين.

ووجه الدكتور رضا حجازي الادارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بوضع خطة تنفيذية لنقل التدريب إلى عدد من المحافظات.

ومن جانبها، أعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة عن سعادتها بهذا التدريب وجهود وزارة التربية والتعليم لإنجاح التدريب.

وأكدت على دور اليونسكو فى تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة ودور المعلم باعتباره قلب التحول الرقمى بالمدارس من خلال نشره للمعلومات، حيث أن اليونسكو تعمل من خلال مجتمعات الممارسة، وتزويد المدربين بالمعلومات لنشرها ونقلها للمعلمين لنشر الموارد المختلفة فى جميع الفئات.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة زينب خليفة الشكر للدكتور الوزير لدعمه وتشجيعيه هذا التدريب والوقوف على نتائجه ومخرجاته ودعمه للتحول الرقمى بالوزارة من خلال نواتج التعلم التى سيقدمها جميع المدربين، مشيرة إلى تميزهم فى تخصصاتهم، وأكدت على أهمية هذا التدريب ومخرجاته على مستوى جميع قطاعات التعليم بالوزارة.

ومن جانبه، قال الدكتور حجازى إدريس استشاري ومنسق التدريب ومستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة إن التدريب جزء من مشروع اليونسكو الكبير ويتناول أكثر من عنصر لخدمة الأكاديمية المهنية للمعلمين من إنتاج منصة، وإنتاج مكتبة رقمية، وتدريب مدربين، كما أن التدريب يتميز بخصوصية تختلف عن التدريبات الأخرى من خلال الاختيار الدقيق للمدربين، وتنوع تخصاصاتهم فى المحافظات، ووجود الخبرات المتميزة فى المدربين، بجانب تميزه بالابتكار والابداع.