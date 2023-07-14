نشوب حريق فى مخزن مخلفات بالإسماعيلية

شب حريق في مخلفات كاوتش، ومخلفات بناء بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

البداية تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبو صوير.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجاري السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع.