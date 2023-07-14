ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق فى مخزن مخلفات بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

 شب حريق في مخلفات كاوتش، ومخلفات بناء بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

البداية تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبو صوير. 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجاري السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع.

حريق مخازن السكة الحديد ابوصوير محافظة الإسماعيلية اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اللواء هنرى إبراهيم الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مصدر بالأهلى: قيد كهربا بقائمة الموسم الجديد.. ولن يرحل فى الصيف

وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

خالد رزق يكشف كواليس تذاع لأول مرة عن احتفالات الأهلى بالدورى 43

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟