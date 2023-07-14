إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مشددة على التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 645 متر مربع عبارة عن إزالة 12 حالة تعدٍ بمساحة 250 م2 بكفر الدوار، و3 حالات تعدٍ بمساحة 189 م2 بدمنهور، بالإضافة إلى 7 حالات تعدٍ بمساحة 140 م 2 بكوم حمادة، وحالتي تعدٍ بمساحة 36 م 2 بشبراخيت، وحالة تعدٍ بمساحة 30 م2 برشيد.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.