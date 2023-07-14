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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 8 سائقين تعاطوا مخدرات أثناء القيادة

جريدة الدستور

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، وحققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص "58" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "8" منهم.

يأتي ذلك  فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة البحث الجنائى أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء بوزارة الداخلية حائزي الأسلحة النارية ضبط الخارجين على القانون على الطرق السريعة قطاع الأمن العام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية

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