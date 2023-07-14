القبض على 8 سائقين تعاطوا مخدرات أثناء القيادة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، وحققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص "58" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "8" منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.