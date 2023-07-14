بسبب قطعة حجرية.. إصابة طالب بنزيف فى المخ بالدقهلية

أُصيب طالب بقطع في فروة الرأس ونزيف في المخ، وذلك حال سيره مترجلًا بأحد شوارع قرية الخضري التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، وذلك عقب سقوط قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة على رأسه وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج.

البداية بتلقي اللواء، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي ومقيم قرية كفر الكردي - دائرة قسم الكردي، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ "إدعاء سقوط جسم صلب عليه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، وبالفحص واستجواب والدته، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت أنها حال سير نجلها مترجلًا بأحد شوارع قرية الخضري دائرة المركز سقط على رأسه قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة "غير مأهولة بالسكان" مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.