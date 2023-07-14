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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد رزق يكشف كواليس تذاع لأول مرة عن احتفالات الأهلي بالدوري 43

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

احتفل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بدرع الدوري المصري الممتاز بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، قبل 5 مباريات من نهاية مشواره، ليستعيد اللقب المفضل والمحبب له بعد غياب موسمين، وفق ما أكده خالد رزق، مذيع ومراسل قناة "أون تايم أسبورت".

وظهر لاعبو الأهلي خلف الكواليس مع مذيع ومراسل أون تايم سبورت خالد رزق وهم يحتفلون بدرع الدوري المصري رقم ٤43، وذلك قبل انطلاق ديربي العاصمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة.

وحسب ما ذكره مراسل قناة "أون تايم" المصرية، فإن الأهلي قد أجل الاحتفالات الرسمية بالتتويج، إلى انتهاء قمة الزمالك، ولكن اللاعبين احتفلوا بطرق تلقانية، خلال الفيديو المشار إليه أعلاه، مع ضرورة الالتزام بتأجيل الاحتفال الرسمي إلى المباراة المقبلة.

وحقق فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري كولر، لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخ أبناء الجزيرة، عن جدارة واستحقاق، وقبل انتهاء الموسم بـ5 جولات كاملة.

وبذلك عاد الأهلي إلى عرشه المحلي مستعيدا لقب ودرع الدوري المصري، محققا رقماً قياسياً في البطولة التي يعتلي عرشها، كبطل تاريخي للكرة المصرية والافريقية.

الاهلى الدوري الدورى المصرى اون تايم اسبورت الزمالك

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