وزير الدولة للإنتاج الحربى يوجه بدراسة مطالب العاملين بـ"أبوزعبل للكيماويات المتخصصة"

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة مقترح تطوير مصيف العاملين بشركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربي"، وذلك في استجابة سريعة لأحد المطالب التي طرحها العاملون بالشركة خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير يوم الأربعاء الماضي للشركة، حيث طالب عدد من العاملين بتطوير المصيف الذي يعد المتنفس الوحيد لهم، وفي هذا الإطار أصدر الوزير توجيهات بتحديد التكلفة المالية اللازمة؛ لتطوير المصيف والإفادة بنتائج الدراسة خلال 15 يومًا.

وأكد الوزير محمد صلاح على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، خاصةً أنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل.

كما أكد أن الجميع يعمل على توفير جميع احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة، وأشاد الوزير بما لاحظه خلال زيارته الأخيرة للشركة (مصنع 18 الحربي) من تطور في أسلوب العمل، وتفاني العاملين في تأدية المهام الموكلة إليهم وتنفيذها بكل دقة واحترافية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه لتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لكافة العاملين بالشركات التابعة يتم توفير خطوط مواصلات لنقل العاملين من وإلى الشركة إلى جانب توفير نظام للعلاج وتنظيم رحلات ترفيهية، وتكريم المتميزين منهم وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة، وذلك إلى جانب الحرص على تنظيم الدورات التدريبية لهم حتى يواكب العمال والمهندسون أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، منوهًا إلى أن المؤتمر الذي عقده الوزير خلال الجولة التفقدية الأخيرة لشركة "أبوزعبل للكيماويات المتخصصة" يعد من أكبر المؤتمرات التي عقدها السيد الوزير للقاء العاملين بالشركات التابعة، حيث ضم ما يزيد علي 600 عامل بالشركة "مصنع 18 الحربي" من مختلف القطاعات، وأشار "بكر" أنه خلال الفترة القادمة ستتم دراسة عدد من المطالب الأخرى التي عُرضت خلال هذا المؤتمر.