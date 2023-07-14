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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 38 شيكارة دقيق و2000 رغيف قبل البيع بالسوق السوداء فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار تشديد الرقابة على المخابز البلدية والتيسير على المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، جاء ذلك خلال متابعته جهود مديرية التموين في التفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمنتجات والمخابز، حيث شكلت المديرية حملات تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، وعدد من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقامت اللجان بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة طنطا، والتي تم رصدها وملاحظة عملها قبل مواعيد العمل الرسمية، أو التي تقوم بالاستيلاء على الدقيق المدعم أو تقوم بإنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن، وشملت أعمال اللجنة جرد مخبز بلدي كائن بناحية شقرف مركز طنطا، وضبط ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥٪، وتم تحرير محضر بالواقعة لتجميعه دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، واستكملت اللجنة تفتيشها في مركز طنطا بجرد مخبز بلدي بقرية محلة منوف وتم تحرير محضر نقص وزن ١٤جرامًا في الرغيف.

كما أسفر مرور اللجان على مخبز بلدي بدائرة بندر طنطا عن ضبط كمية من الخبز تقدر بـ٢٠٠٠ رغيف معبأ على سيارة نصف نقل أمام المخبز وفي طريقها للبيع بالسوق السوداء، وبجرد المخبز تبين وجود تصرف بعدد ١٠ شكائر دقيق بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وتم تحرير محضر جنح بالمخالفة، ذلك بالإضافة إلى ضبط ١٦ شيكارة بأحد المخابز التابعة للدائرة ذاتها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وفي السياق ذاته، قامت اللجان بجرد مخبزين بمدينة طنطا نتج عنهما ضبط عدد ٥ شكائر دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضري إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن الشريحة الأولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وجار المتابعة المستمرة وضبط المخالفين.

تموين الغربية يضبط شيكارة دقيق مدعم و٢٠٠٠ رغيف

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