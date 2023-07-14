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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: 130 ألف جندى لمواجهة أعمال الشغب باليوم الوطنى لفرنسا

فرنسا
فرنسا

تحتفل فرنسا في الرابع عشر من يوليو كل عام، باليوم الوطني عندما انتصر الفرنسيون على الملكية وإعلان الجمهورية الخامسة.

وتشهد فرنسا في هذا اليوم، أعمال عنف وشغب لذلك اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات استثنائية هذا العام لمواجهة أعمال العنف.

وفي السياق، قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن عدة مدن فرنسية شهدت أعمال عنف وتخريب وتكسير، قررت على إثرها الحكومة الفرنسية تفعيل حالة الاستنفار، وتوفير 130 ألف جندي ودركي، بالإضافة إلى طائرات مروحية وطائرات دون طيار ومدرعات تنتشر في الشوارع الفرنسية لمنع أعمال العنف.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن ليلة الأمس مرّت بسلام، لكن التخوف من هذه الليلة، حيث من المتوقع أن يشهد فيها بعض المدن الفرنسية الألعاب النارية ومدن أخرى قررت منعها، مثل مدينة ستراسبورج ونيم، تخوفًا من حدوث حرائق نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية رأت أن تتخذ السلطات المحلية قرار الاحتفال بالألعاب النارية أم لا حسب كل مدينة، موضحًا أن الاستعدادات للاحتفال مستمرة حتى الآن.

وتابع: "هناك احتفال عسكري يجري الآن في بعض المدن الفرنسية من بينها مدينة مارسيليا، والاحتفال بالألعاب النارية في المدن سيكون في تمام العاشرة مساءً".

وأكد أن أجواء الاحتفال باليوم الوطني في فرنسا استثنائية، تشهد وجود 45 ألف شرطي ودركي كل ليلة، مضيفًا: "تم تأجيل كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون بسبب تخوفه من حدوث أعمال عنف اليوم وينتظر بعد الانتهاء من هذا الاحتفال".

فرنسا اليوم الوطني لفرنسا القاهرة الإخبارية خالد شقير الشرطة الفرنسية

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