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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

«اللي شبكنا يخلصنا».. ألحان المصريين تغزو مركب محمد الخامس مرتين (فيديو)

الجمهور المصري بالمغرب
الجمهور المصري بالمغرب

في 30 يوما فقط تغيرت الأجواء ما بين احتفال المصريين بانتصار فريقهم المفضل (الأهلي) على نظيره الوداد المغربي في مركب محمد الخامس على أنغام أغنية “سطلانة” التي تصدرت التريندات بعد ذلك حتى بين المغاربة أنفسهم، وبين احتفال جميلات الدار البيضاء ورقصهن على أنغام أغنية “جانا الهوى” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ في حفل «Boudchart» على مركب محمد الخامس.

المفارقة في الاحتفالين أنهما أقيما بنفس المكان، حيث لُعبت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد في الرابع من يونيو 2023 على ملعب مركب محمد الخامس وأقيم حفل «Boudchart» بمسرح (مركب محمد الخامس) على أنغام وألحان مصرية (شعبية وتراثية).

أغنية «سطلانة» التي غناها لاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أصبحت أيقونة الاحتفالات، حيث رددها جمهور الرجاء المغربي في المدرجات بعد الفوز على فريق نهضة بركان، وفوجئ اللاعبين بالجمهور يشعل المدرجات بالأغنية وذلك بعد إحراز فريق الرجاء هدف في مرمى نهضة بركان.

وتصدر فيديو نشرته فرقة «Boudchart» لجمهور المغرب وهو يغني على أنغام «جانا الهوى» بمسرح مركب محمد الخامس تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رقصوا على ألحان المصريين للمرة الثانية وكأن هناك اتفاقا مسبقا يؤكد تأثير الفن المصري على وجدان الشعب المغربي.

لم تكن «جانا الهوى» الأغنية الوحيدة التي رددها الجمهور المغربي، حيث رقصت جميلات الدار البيضاء على أنغام «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم في مسرح مركب محمد الخامس.

@boudchart

كلثوميات لن يكررها الزمن و حماس جمهور راائع😍 🎶✨ ألف ليلة و ليلة من حفل الرباط - مسرح محمد الخامس ❤️🇲🇦✨

♬ original sound - Amine Boudchar

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