ليست للسياحة والترفيه فقط.. العلمين الجديدة منطقة متكاملة

قال المهندس أحمد حسن، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين تستهدف أن تكون نواة تطوير الساحل الشمالي كله.

وأضاف حسن خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نسعى إلى فك الارتباط بين الساحل وفترة الصيف، نريد مدينة مستدامة ومتكاملة وتعمل طوال العام".

وتابع: "لم نهتم بالسياحة والترفيه فقط، العلمين الجديدة منطقة متكاملة، لدينا منطقة صناعية على مساحة 4500 فدان، و5 مصانع تم بدء التشغيل فيها، وبدأنا تخصيص قطع أراضي سواء مطورين صناعيين ومصانع صغيرة من خلال الهيئة".

كما أشار معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المشروعات القائمة في المدينة لا تقتصر على ما تنفذه الدولة فقط، مضيفًا: "لدينا مستثمرين ومطورين عقاريين بنظام البيع أو المشاركة، ولدينا مطورين صناعيين بدأوا الحصول على الأراضي وترفيقها، ولدينا مساحات تجارية كبيرة جدا، وبنوك وشركات كبيرة".

وتابع: "كل شيء موجود في المدينة، نعمل في كل الجوانب لتوفير الحياة في مجتمع عمراني، في الماضي كان الناس موجودين ولكن أعدادهم لم يكن كبيرًا، وهذا الأمر تغير، حيث أصبح لدينا أكثر من 80 ألف عالم، وهو ما أحدث رواجا سكانيا كبيرا، كما زاد عدد الزوار".