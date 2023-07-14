"إكسترا نيوز" تستعرض الفعاليات الترفيهية والرياضية بمهرجان العلمين اليوم

نقل برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا من مدينة العلمين الجديدة، من خلال فقرة قدمها الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، حيث كشف آخر الاستعدادات لمهرجان العلمين الجديدة وأبرز فعالياته اليوم الجمعة.

وأكد الإعلامي باسم طمانة، أن اليوم الجمعة يعد اليوم الأول للبطولات رسميا، حيث يتم استكمال ماتشات "التاك بول"، موضحا أن الحضور مجاني عن طريق موقع تذكرتي، والتي تضم 32 فرقة بـ40 لاعب.

وأوضحا أن اليوم سيشهد مباراة كرة قدم تضم نجوم "الجيل الذهبي"، كما تتضمن فعاليات اليوم، فعاليات رياضية للكرة الشاطئية، وسباق للسباحة وركوب الدراجات والجري وسباق سيارات، فضلا عن البطولة العالمية للجودو.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأ أولى فعالياته أمس 13 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.