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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عالم أزهري: ستر المؤمن قيمة من قيم المجتمع المسلم

الشيخ أحمد سعيد فرماوي
الشيخ أحمد سعيد فرماوي من علماء وزارة الأوقاف

تحدث الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، عن فضل وقيمة الستر في الإسلام، مؤكداً أن ستر المؤمن قيمة من قيم المجتمع المسلم، وإذا انتشرت في المجتمع، تسود روح السعادة والراحة بينهم.

وأضاف "فرماوي"، خلال لقائه عبر  قناة صدى البلد، الستر قيمة كبيرة يجب أن تكون بيننا وافشاء الاسرار والإشهار بهم أمر مزموم ويعاقب عليه الشرع والقانون معا، متابعاً:" إذا جاهر العبد بمعصية، فضح الله أمره ، لأن الله عز وجل اكرم من أن يفضح عبده من اول مرة".

واستشهد بقول رسول الله:"كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه"، كما استشهد بقول الله عز وجل:"لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا"، وأكد أن ذلك دليل على حرمانيه إفشاء الأسرار وإباحة الحياة الشخصية للآخرين.

فرماوي الأوقاف وزارة الأوقاف الستر في الإسلام

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