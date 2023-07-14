معتز الفحل: قمة دول الجوار بإمكانها أن توقف التصعيد بين طرفي أزمة السودان

أعرب معتز الفحل، الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، عن تفاؤله بإمكانية وقف التصعيد بين طرفي الأزمة في السودان في أعقاب قمة دول الجوار التي استضفتها مصر أمس.

وأضاف الحفل خلال حواه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ثمرة جهد المبادرات السابقة لحل النزاع في السودان، تجلت أمس من خلال مخرجات قمة دول جوار السودان.

وأوضح أن الاتصالات المباشرة من الممكن أن يمارسها الرئيس السيسي، ودول الجوار بما لديهم من علاقات مع طرفي الصراع، لافتا إلى الظهور القوي والخطابات الواضحة لقادة الدول كانت بمثابة رسالات واضحة على أن طرفي الصراع في السودان هم من يتحملوا تبعات مايحدث الآن على الأراضي السودانية.

وأكد معتز الفحل، الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، أن التركيز على وحدة الأراضي السودانية، من أهم النقاط التي تم طرحها أمس، وهذا يؤكد أن دول الجوار ستدعم حدوث ذلك لأن وحدة أراضيهم وأمنها القومي من الأمن القومي للسودان.