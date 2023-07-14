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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها القيم والعائلة.. 4 محادثات أساسية مع شريكك قبل الزواج

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية

الحب عنصر أساسي في أي علاقة، ومع ذلك، فإن فهم بعضنا البعض ومعرفة قيم وأهداف وطموحات واحتياجات بعضنا البعض، وإيجاد أرضية مشتركة، والحفاظ على الاحترام والولاء بيننا، يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لجعل علاقة الزواج ناجحة.

وفقًا لموقع "hindustantimes"، أشار المعالج "جوردان دان"، إلى أن العديد من الأزواج يعترفون بأنهم أهملوا استشارات ما قبل الزواج ومناقشة المواضيع المهمة قبل الالتزام بالحياة المشتركة، وبعدها اكتشفوا أن رغباتهم المختلفة وتوقعاتهم تسببت في تحديات لمعظم الأزواج.

فيما يلي المحادثات الأساسية التي يجب أن نجريها مع الشخص الذي تخطط للزواج منه:

القيم الأساسية: تعكس القيم والأخلاق التي نتبعها مبادئنا الأساسية، ومن المهم أن ندرك أن بعض الأشياء غير قابلة للتفاوض، ومن بينها القيم، فسواء كنا نتحدث عن المكان الذي نرغب في العيش فيه، أو الأنشطة التي نرغب في ممارستها، أو حتى الاعتقادات التي نؤمن بها، فإن القيم الأساسية قد تختلف من شخص لآخر.

في سياق العلاقات الشخصية، مثل الزواج، فإنه ليس من الضروري أن يشارك الشريك نفس القيم التي نحن نؤمن بها. ومع ذلك، فمن الضروري أن يحترم الشريك قيمنا ويقدرها. فالاحترام المتبادل للقيم يعتبر أمرًا هامًا في بناء علاقة صحية ومستدامة.

كما أن القيم الأساسية هي جوهر هويتنا، وتعكس مبادئنا ومعتقداتنا الأساسية. وعلى الرغم من اختلافها من شخص لآخر، إلا أنه من الضروري أن نحترم قيم الآخرين في العلاقات الشخصية.

التواصل: يعتبر التواصل أمرًا فريدًا لكل فرد، حيث يتباين في طرقه وأساليبه، سواء كان ذلك من خلال التعبير عن الرأي في حالة النزاع، أو تقدير جهود الآخرين، أو حتى مشاركة تفاصيل يومنا، فإن الطريقة التي نتواصل بها تلعب دورًا مهمًا في بناء علاقتنا مع الشخص الذي تفكر في الارتباط به.

المال: قبل الزواج، يجب أن نتحدث عن الأمور المالية بشكل جدي، فهناك أهمية كبيرة لمناقشة المال وفهم كيفية التعامل معه، يجب أن نتفهم طريقتنا في التعامل مع المال، وعادات الإنفاق التي نتبعها، وخططنا للإدخار، كل هذه الأمور يجب أن نتحاور بها ونتفاهم عليها كشريكين في الحياة.

العائلة: يعمل الزواج على ربط العائلات، وبالتالي يتطلب منا التواصل الجيد حول أسرنا.

القيم الأساسية للعائلات القيم والأخلاق الدين والمعتقد العديد من الأزواج الزواج الصحي

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