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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مبروك كسبت جايزة".. ضبط مجرم احترف النصب على أهالى المنيا

ضبط
ضبط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط مرتكبى جرائم النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم الإلكترونية المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مركز العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد والاستيلاء على أموالهم من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب إحدى الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى- هاتف محمول- 4 خطوط هواتف محمول) وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه. 

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاستيلاء على أموال المواطنين الاستيلاء على بيانات بطاقات الهيئة القومية للبريد الجرائم الالكترونية الحصول على قروض الجريمة المنظمة

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