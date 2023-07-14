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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يستعد للإعلان عن التعاقد مع ديكلان رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس

أكدت تقارير صحفية أن صفقة انتقال ديكلان رايس متوسط ميدان وست هام يونايتد إلى أرسنال الإنجليزي، سيتم استكمالها أخيرًا بعد أسابيع من المفاوضات والمحادثات.

كان أرسنال قد توصل لاتفاق نهاية شهر يونيو المنقضي، للتعاقد مع رايس مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في أغلى صفقة بتاريخ اللاعبين البريطانيين، لكن الاختلاف على آلية الصفقة ومدة الأقساط، أجل الإعلان الرسمي.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن رايس يستعد للسفر لأمريكا، للحاق ببعثة أمريكا التي ستحل في واشنطن لبدء جولته الإعدادية للموسم الجديد، والتي تضمن لعب 3 مباريات.

وأوضح التقرير أن آلية الدفع أدت لتأخير الصفقة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق أخيرًا بخصوص هيكلتها، حيث من المنتظر أن يتمم رايس انتقاله إلى أرسنال اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رايس كان في البرتغال يتدرب رفقة برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، رافاييل لياو لاعب ميلان، استعدادًا للموسم الجديد، لكنه سيطير إلى أمريكا للالتحاق بفريقه الجديد.

ولمح ديفيد ميوس مدرب وست هام يونايتد لإتمام الصفقة في الوقت القريب.

وتابعت الصحيفة أن وست هام كان يشعر بالإحباط من أرسنال بسبب التقدم البطيء في الصفقة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وبات أرسنال أيضًا قريبًا من التعاقد مع يورين تيمبر مدافع أياكس مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وتعادل أرسنال مع نورنبيرج الألماني بهدف لمثله، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ديكلان رايس هدفًا لعدة فرق على رأسها بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي.

ديكلان رايس ارسنال وست هام يونايتد رايس وست هام

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